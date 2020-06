Justin Bieber domaga się 20 MILIONÓW odszkodowania od internautek, które oskarżyły go o molestowanie!

gość 18 min. temu zgłoś do moderacji 1 13 Odpowiedz

Dziwicie się, że dopiero teraz z tym wychodzą? Samo jego zachowanie pokazuje, dlaczego kobiety boją się o tym mówić! To młode dziewczyny, które NIE MAJĄ 20 milionów dolarów i pewnie właśnie takiej reakcji się spodziewały. One prezentują dowody, a on wyskakuje z nowym procesem, mimo że ich jeszcze się nie skończył. Wiadomo, że jest domniemanie niewinności, ale do cholery, serio jest tak trudno powstrzymać się od ocen do momentu udowodnienia winy/niewinności?