Justyna Żyła chwali się RYBĄ NA TALERZU i ręką tajemniczego A. na swoim KOLANIE (FOTO)

Bardzo dobrze, świetnie! Mnie się to podoba bardzo. Chciałabym zobaczyć wkurzonego Piotrka, który na cały głos nadaje ze wściekłości, że co to ma być, przecież ona ma dzieci, nasze dzieci, dlaczego się nimi nie zajmuje i minę kochanki na widok emocji Piotrusia 😁 Bardzo w porządku to jest ❤