Justyna Żyła znów WBIJA SZPILĘ Piotrowi? "Najgorsi ludzie nas krzywdzą, a później WMAWIAJĄ, że to my skrzywdziliśmy ich"

Rozumiem ją poniekąd. Nie mam męża, ale w sumie łatwo jest zrozumieć co kobieta myśli po rozwodzie i niestety zmuszona jestem przyznać jej rację. Jako młodziutka dziewczyna w całości poświęciła się mężowi, urodziła mu dzieci i wspierała w karierze gdy jego własny ojciec go krytykował a on na końcu ja kopnął w dupę. Też byłabym wkurwiona, bo facetowi łatwiej odejść, dzieci najczęściej zostają przy matce , która skupia się wyłącznie na nich. A pan mąż znowu udaje kawalera i robi za weekendowego ojca. I nie piszcie, że przecież zostawił jej domu i kase bo to żadna rekompensata za zmarnowane lata :/ kobiecie , w szczególności dzieciątek trudniej jest znaleźć partnera poza tym nasze społeczeństwo robi nacisk , że dzieci są najważniejsze i taka kobieta ma być uwiązana tylko do nich...