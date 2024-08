Kabareciarze znów dokazywali na antenie Polsatu. Na celowniku Andrzej Duda czy Przemysław Babiarz: "Lennon pomylił mu się z Leninem"

Kilka miesięcy temu dużo mówiło się o zniknięciu kabaretów z Polsatu. To wtedy z anteny zniknął program "Kabaret na żywo. Młodzi i moralni", co miało mieć związek z obawami o polityczne przytyki w czasie nadchodzących wyborów. Jeszcze niedawno konflikt między kabareciarzami a władzami stacji trwał w najlepsze, jednak wydaje się, że teraz atmosfera nieco się uspokoiła.

Żarty z Dudy, Brauna i Babiarza w Polsacie. "Nic Tuskowi nie podpisuje"

Co prawda kabarety na żywo mają powrócić na antenę Polsatu jesienią, ale stacja miała okazję pokazać ich skecze już teraz. Wszystko przy okazji niedzielnej Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej, podczas której na scenie zaprezentowały się takie formacje jak Kabaret Moralnego Niepokoju czy Kabaret Skeczów Męczących. Sporo emocji może wzbudzić szczególnie występ tych drugich.

Przez chwilę w Polsacie znów zrobiło się politycznie. W jednym ze skeczy panowie wzięli na celownik m.in. Andrzeja Dudę, Grzegorza Brauna czy Przemysława Babiarza. Sporo uwagi poświęcono zwłaszcza ostatniemu z wymienionych, który jeszcze niedawno był w samym centrum medialnego skandalu. Chodzi oczywiście o słowa, które padły podczas jego relacji z igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Przegapiłeś to, że Andrzej Duda ubrał się na Euro, jak tego Babiarza zawiesili. Wybrał się na olimpiadę i powiedział, że Lennon to jest komunista, a Przemkowi się po prostu Lennon pomylił z Leninem. To wszystko. A swoją drogą to Lennon, to ma bardzo dużo wspólnego z tym wszystkim, wiesz? No podobno Lennon to miał dwie żony i kochankę. Ten Lennon to był Babiarz - drwiono.

Nie był to zresztą jedyny wątek, który dotyczył prezydenta. W historię wpleciono też "małego strażaka" Grzegorza Brauna, Donalda Tuska i Michała Probierza.

Ale dużo było ognia na olimpiadzie, co? U nas też będzie, ale nie aż tyle, bo jest obawa, że ten Braun spod trójki wpadnie z gaśnicą. Prezydenta sobie zaprosiłem. A co, nie przyjedzie? A co ma teraz do roboty? On teraz Tuskowi to już nic nie podpisuje - padło ze sceny. Ale widziałaś, jak Andrzej wyglądał na olimpiadzie? Widziałaś, jak wyglądał? Od**bał się jak Probierz na Euro.

Przez chwilę nawiązano też do zamachu na Donalda Trumpa.

Co tam się w tej Ameryce dzieje? Kurde, słyszałaś? Był zamach na Trumpa. Ale powiem ci, te Stany Zjednoczone to jest jakaś inna mentalność, rozumiesz? Ty, gość strzelał do Trumpa, a odstrzelił Bidena.

