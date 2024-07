Kanye West miał wysyłać "NIESTOSOWNE" wiadomości do 22-letniej modelki. "To nie jest akceptowalne!"

Związek Westa z Biancą wciąż generuje ogromne emocje. Były mąż Kim Kardashian i jego sporo młodsza ukochana robią wszystko, by było o nich głośno. Niektóre sprawy, nie powinny jednak wychodzić na światło dzienne, albowiem para już kolejny raz staje się niechlubnymi bohaterami medialnego skandalu.

Dopiero co media obiegły doniesienia, że Bianca Censori miała wysyłać pracownikom firmy męża filmy pornograficzne, do których dostęp mieli również nieletni, a teraz problemy może mieć Kanye West, którego 22-letnia modelka publicznie oskarża o wysyłanie jej "niestosownych" wiadomości w mediach społecznościowych.

Kanye West miał wysyłać "niestosowne" wiadomości 22-letniej modelce

Mikaela Lafuente postanowiła skrytykować 47-letniego rapera za wysłanie wiadomości, które określiła jako "niestosowane". Na początku roku Kanye West miał zaprosić 22-latkę na spotkanie, żeby posłuchać jego najnowszego albumu. Choć pierwotnie modelka nie mogła uwierzyć w prywatne wiadomości, które otrzymała na Instagramie i myślała, że to fałszywe konto, to szybko zweryfikowała, że napisał do niej prawdziwy Kayne.

Na początku nie mogłam w to uwierzyć i myślałam, że to fałszywe konto, ale tak nie było […] Ta wiadomość była dość dziwna, bo nigdy wcześniej z nim nie rozmawiałam i nie widziałam go osobiście - stwierdziła 22-latka cytowana przez "Daily Mail".

Modelka nie kryje swojego oburzenia wiadomościami od rapera. Według 22-latki takie zachowanie jest "niestosowne", ponieważ Kanye nie tylko ma żonę, ale także jest "dwa razy starszy od niej". Dodała też, że ​to "nie jest w porządku", ponieważ miała otrzymywać od niego wiadomość z wątpliwymi intencjami, które później zostały usunięte.

Nie sądzę, żeby pisanie do innych kobiet było akceptowalne, kiedy jest się żonatym. To nie jest akceptowalne i to coś, za czym zawsze będę się opowiadać. […] Jeśli będzie pisał do innych dziewczyn, to wiem, że ja mu odmówiłam, ale inne niekoniecznie. Nie popieram tego. Może oni mają umowę, a Bianca o tym wie i nie ma nic przeciwko, ale tego nigdy się nie dowiemy - wyznała Mikaela Lafuente cytowana przez wspomniany portal.

Będzie afera?

