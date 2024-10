Kanye West wynajął detektywa do ŚLEDZENIA Bianki Censori. Były współpracownik ujawnia szczegóły i POZYWA rapera!

Jeszcze na początku tygodnia wszystko wskazywało na to, że związek Kanye Westa i Bianki Censori jest już bezpowrotnie zamkniętym rozdziałem. Brak nowych wspólnych zdjęć, jak również doniesienia o ich małżeńskim kryzysie, którego skutkiem miała być rzekoma ucieczka skąpo odzianej celebrytki do jej rodzinnego domu w Australii, zostały skonfrontowane z obszerną fotogalerią wypełnioną kadrami z... dalszego eksplorowania przez nich stolicy Japonii. Na zaprezentowanych kilka dni temu ujęciach nie zabrakło romantycznych gestów oraz budzącego jeszcze większe zaskoczenie kompletu ubrań 29-latki.

Kanye West nie ufa swojej żonie?

Osoby z otoczenia pary zabrały głos na łamach tygodnika "The Sun", informując o skorzystaniu przez 47-latka z usług detektywistycznych. Co ciekawe, raper nie wydał na to nawet centa. Tak przynajmniej twierdzi John Doe , dawny współpracownik gwiazdora, oficjalnie pełniący funkcję "dyrektora wywiadu" .

Mężczyzna skierował sprawę do sądu, oskarżając swojego byłego pracodawcę o nieuregulowanie należności wynikających ze świadczenia pracy przez kilka miesięcy, co miało doprowadzić go do poważnych problemów natury psychicznej. W dokumentach zaznaczono, że "godnym szczególnej uwagi było przydzielenie Johnowi Doe zadania znalezienia i zatrudnienia prywatnych detektywów", którzy mieli śledzić Biancę Censori podczas jej samotnych podróży do Australii. Wpływowy twórca muzyczny odczuwa podobno silną potrzebę kontrolowania swej młodszej o 18 lat ukochanej.