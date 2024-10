Kanye West i Bianca Censori jednak się nie rozwodzą?!

Witam.Ja jestem praktykującym katolikiem i nie mam ochoty na kontakt z ateistami bo oni w niedzielę pracuja nie są rodzinni nie mają żadnych wartości w życiu.90 procent ateistów to pracoholicy i bogacze a ja jestem prosty pobożny katolik z wartościami i tradycjami a nie bogacz nie interesujący się rodziną i tylko na kasę patrzeć.Dla mnie najważniejsza wartość to miłość i wiara a nie kasa czy robota.Nie życzę sobie żeby ktoś mi zabraniał chodzić do Kościoła i jescze głupio mi dogadywał że kasę na tace daje dla księdza że ksiądz taki owaki itp.Wiara jest dla mnie ważna i nikt nie będzie mi zabraniał się modlić czy chodzić do Kościoła .Ja w niedzielę chodzę do Kościoła i nie pracuje.Nie obchodzi mnie hejt ludzi na katolików.To jest moja wiara i nie zamierzam jej zmieniac tylko dlatego że komuś się to nie podoba Jestem katolikiem i chce siedzieć z katolikami.Nigdzie nie jest napisane że ja muszę dyskutować z ateistami i im się kłaniać.Ja nikogo nie Zabilam i nie okradlam a to moja sprawa kogo akceptuje i z kim roxmawm.Katolicy raczej nie akceptują ateistów u pracoholikow bo katolik jest rodzinny tradycjonalista i ceni miłość ponad kasę