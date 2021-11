Karolina Korwin Piotrowska MIAŻDŻY Małgorzatę Kożuchowską w nowej komedii: "Ktoś jej powiedział, że jak krzyczy, to jest wyrazista"

Uwagę Korwin Piotrowskiej ostatnio szczególnie przykuła najnowsza komedia romantyczna z "białym plakatem i Karolakiem" , jak to zwykli mawiać twórcy kanału Sfilmowani. Tym razem kolejna odsłona świątecznej kalki nosi tytuł To musi być miłość , a w głównych rolach zobaczymy m.in. Małgorzatę Kożuchowską i oczywiście Tomasza Karolaka .

W dekadę po bohaterskiej śmierci Hanki Mostowiak w kartonach , po odejściu z tego padołu jednej z najbardziej koszmarnych, schematycznych i stereotypowych postaci, zaserwowano nam potok, lawinę wręcz strasznych stereotypów w tej parodii filmu, w którym, serio, serio, jednym z jaśniejszych punktów jest Karolak. Kożuchowskiej zaś ktoś powiedział, że jak krzyczy, to jest wyrazistą, dobrą aktorką i ona w to uwierzyła. Szkoda . Mamy znowu na święta niestrawny quasi filmowy i niestrawny pasztet. Kwaśny bigos, zepsuty sernik - punktuje bez najmniejszych skrupułów dziennikarka.

Ta imitacja filmu sprzedawana jest widzom jako nawiązanie do… Bridget Jones. Jeśli tak, to po kwasie i na mocnych grzybkach. (...) Smutno się to ogląda. Bardzo. Ze świadomością, że tegoroczne święta będą do d*py, a świat się zmienia, pędzi, rozwija i uczy, a my cały czas w swoim pełnym szuflad i schematów rytmie wleczemy się w jedynie sobie znanym kierunku. Odradzam - podsumowuje Korwin Piotrowska swoje doznania po seansie.