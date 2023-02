Karolina Korwin Piotrowska wbija szpilę Maryli Rodowicz, która skrytykowała TVP: "Po tylu latach BRANIA PIENIĘDZY.."

Maryla Rodowicz jest na scenie od ponad pięciu dekad, a jej występy wciąż wzbudzają sporo emocji. Wokalistka niemal od początku kariery była związana z Telewizją Polską, występując chociażby na festiwalu w Opolu, którego stała się już ikoną. Gdy w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, spore grono gwiazd zaprzestało pojawiać się na eventach organizowanych przez TVP. Nie znalazła się wśród nich Maryla, która często uświetniała festiwale, koncerty i imprezy sylwestrowe organizowane przez nadawcę publicznego. Jeszcze pół roku temu 77-latka dość zachowawczo mówiła, że "nie miesza się do polityki", a w TVP występuje, bo nie ma większego wyboru.

Maryla Rodowicz ostro o TVP i partii rządzącej: "Chciałabym, żeby przegrali wybory"

Mimo że obecnie juroruje w "The Voice Senior", Maryla zdecydowała się dość niespodziewanie skrytykować partię rządzącą. W najnowszym wywiadzie dla Plotka poskarżyła się, że PiS "doprowadził do podziałów". Rodowicz przyznała, że chce, aby partia przegrała wybory. Ponadto, gwiazda nieco ryzykownie oznajmiła, że według niej artyści przestali koncertować dla TVP, bo to "reżimowa telewizja".

Maryla Rodowicz uderza w Andrzeja Dudę i TVP. "Reżimowa, rządowa telewizja"

TVP to jest reżimowa, rządowa telewizja. Artyści bojkotują festiwal w Opolu. Jest mały skład, w kółko te same nazwiska, na sylwestrowym koncercie też. Mi brakuje tej całej nowej generacji, tego młodego rzutu - wyraziła swoje niezadowolenie Maryla.

Artystka była wyjątkowo krytyczna w stosunku do prezydenta kraju. Rodowicz podkreśliła, że najbardziej zabolały i oburzyły ją słowa Andrzeja Dudy o społeczności LGBT+.

Najbardziej zabolały mnie słowa prezydenta, który powiedział, że ludzie LGBT to nie są ludzie. Jak można tak upokorzyć drugiego człowieka?! Prezydent, który jest katolikiem, chodzi do kościoła, pochodzi z bardzo katolickiej rodziny krakowskiej, bardzo szanowanej, ojciec profesor... Nie można tak gardzić ludźmi! To jest dla mnie bardzo, bardzo przykre - skwitowała dla Plotka Rodowicz.

Karolina Korwin Piotrowska wymownie skomentowała słowa Maryli Rodowicz o TVP. "Lepiej późno niż wcale"

Do mocnych słów Maryli Rodowicz odniosła się m.in. Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka w wymowny sposób zareagowała na krytykę 77-latki, przypominając, że od lat firmowała swoim nazwiskiem TVP

To bardzo miłe, że Maryla Rodowicz po tylu latach rządów PiS i brania pieniędzy za występy w TVP, będącej tubą rzadu i finansowanej z pieniędzy podatników - 2 mld z hakiem rocznie z budżetu - zorientowała się w czym bierze udział, dając przez lata twarz władzy, której przegranej teraz życzy. Lepiej późno niż wcale - podsumowała kąśliwie Korwin Piotrowska.

Do dyskusji włączył się także Maciej Orłoś, który w podobnym tonie skomentował słowa Maryli.

To zaskakujące słowa, bo wydawało mi się, że Maryla Rodowicz nie ma problemu z propagandą uprawianą przez TVP, skoro w niej występowała i występuje. Niedawno pochwaliła się zdjęciami z nagrania do "Szansy na sukces". Ale jeśli za słowami pójdą czyny i zrezygnuje z legitymizowania tej hucpy swoim nazwiskiem, to ok. Lepiej późno niż wcale - skomentował dla Plotka Orłoś.

