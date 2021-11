Karolina Korwin Piotrowska wspomina Kamila Durczoka: "Ktoś kiedyś ZROBI O NIM FILM"

Jeden z lepszych dziennikarzy informacyjnych w Polsce po 89 roku. Cudowne i bezczelnie zdolne dziecko swoich czasów, kiedy wszystko wydawało się możliwe i ofiara wybujałego ego, trudnego charakteru, słabości i nałogów. No i kochał, rozumiał psy. Za to zawsze szacunek. Psy są lepsze od ludzi i on to wiedział - napisała dziennikarka. W ostatnich latach życia dziennikarz opiekował się owczarkiem Dymitrem, którego chętnie pokazywał w mediach społecznościowych i nazywał przyjacielem.