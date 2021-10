Karolina Pisarek ma PRETENSJE DO PUDELKA, że nie napisaliśmy o wszystkich jej sukcesach: "Ostanie 5 lat spędziłam GŁÓWNIE ZA GRANICĄ"

Karolina Pisarek należy do tego grona celebrytów, o których istnieniu nie pamięta się na co dzień. Rozgłos w mediach przyniósł jej udział w 5. edycji "Top Model". Mimo że to Radek Pestka triumfował w finałowym odcinku, kariera Pisarek po programie jakoś się utrzymała. Modelka ma dzisiaj 850 tysięcy obserwujących na Instagramie, co, jak powszechnie wiadomo, w świecie influencerów jest wyznacznikiem popularności.