Karolina Pisarek o strategii na udział w "Tańcu z gwiazdami": "Przebrnę przez program z uśmiechem i POMOCĄ PSYCHOTERAPEUTY"

W ostatnich miesiącach Karolina Pisarek nieoczekiwanie stała się jedną z bardziej zapracowanych celebrytek. Nie tylko uczyniła z przygotowań do ślubu medialny serial, który zwieńczyła bajkową ceremonią w towarzystwie znanych znajomych, lecz jeszcze załapała się do "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie poszło jej nieco gorzej niż przed ołtarzem. Z każdym odcinkiem stawało się bowiem jasne, że śpiewanie nie jest jej mocną stroną.

Nie da się ukryć, że Karolina Pisarek zapisała się w historii programu Polsatu, ale zapewne nie w sposób, o który tak zaciekle walczyła. Pod koniec przygody w "Twoja twarz brzmi znajomo" nie tylko mierzyła się z krytycznymi komentarzami na temat własnych umiejętności, ale jeszcze toczyła medialny bój z Michałem Wiśniewskim, którego oskarżyła o dwulicowość.

Okazało się, że idol z dzieciństwa ma tak naprawdę dwie twarze. Przed kamerą Michał jest totalnie inny niż na za kulisami. Gdy kamery idą w dół, robi się całkiem inna bajka. Zabolało mnie to, że przed kamerami taki wspaniały i czuły, a bez kamer totalnie na odwrót. Nie ma tego wsparcia, które pokazuje przed kamerami - mówiła w rozmowie z Pomponikiem.

Karolina Pisarek znalazła sposób na niskie noty od jury?

Tym większym zaskoczeniem było więc to, że Karolina zgłosiła się właśnie do kolejnego show i tym razem będzie pląsać na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Nie oznacza to natomiast, że nie uczy się na własnych błędach, o czym wspomina w wywiadzie dla Jastrząb Post. Dowiadujemy się z niego, że Pisarek wynegocjowała z produkcją nie tylko godną stawkę za odcinek, lecz także zapisaną w kontrakcie pomoc psychoterapeuty.

Zawsze podchodziłam do każdego programu, do którego szłam, na takiej zasadzie, że dam radę, będzie super, chcę z tego wynieść jak najwięcej. (...) Teraz chcę, żeby ta praca wyglądała inaczej, czyli dosłownie czerpać z niej tylko radość. Nie chcę, żeby te opinie zewnętrzne wpływały na mnie i moje życie prywatne, bo nie oszukujmy się – kiedy ktoś ocenia cię cały czas źle, to z tyłu głowy to boli. Więc postanowiłam, że przebrnę przez kolejny program z uśmiechem i pomocą psychoterapeuty, który będzie pomagał mi w tym, żeby nie wybić się z rytmu - ujawniła.

Jednocześnie zaznacza, że wsparcie specjalisty bardzo jej się przyda w trudnych chwilach, a korzystanie z pomocy psychoterapeuty uważa za dobrą opcję, z czym akurat nie sposób się nie zgodzić.

Jak najbardziej to jest ok. Ja nawet pisząc swoją książkę, mówiłam o tym, że psychoterapeuci są potrzebni i tyle. Uważam, że to jest dobry ruch jeśli chodzi o moją stronę i nie chcę już niczego brać tylko na swoje barki. Dobrze jest mieć wokół siebie ludzi, którzy Cię wspierają i trzymają za Ciebie kciuki - mówi.

Z "Twoja twarz brzmi znajomo" do "Tańca z gwiazdami"

Przypomnijmy, że Karolina Pisarek nie zachwyciła jurorów poprzedniego programu, ale na pewno zapisała się w jego historii. Zdobyła najmniej punktów w historii show po wszystkich odcinkach, a po wygraną sięgnęła raz i to dzięki wsparciu pozostałych uczestników. Pozostaje więc mieć nadzieję, że w tańcu pójdzie jej lepiej...

Trzymacie kciuki?

