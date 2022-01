Karolina Pisarek w zestawieniu "100 Najpiękniejszych Twarzy Świata"! "Zaszczyt, że mogę REPREZENTOWAĆ nasz kraj"

Karolina Pisarek do show biznesu dostała się za sprawą udziału w "Top Model". Choć wbrew założeniom programu 24-latka nie została chadzającą po zagranicznych wybiegach topmodelką, to dorobiła się imponującego majątku. Przynajmniej tak twierdzi...

Pisarek jest jedną z tych "skromnych" celebrytek, które zapobiegawczo zawsze same donoszą o swoich sukcesach. Karolina Pisarek ma PRETENSJE DO PUDELKA, że nie napisaliśmy o wszystkich jej sukcesach: "Ostanie 5 lat spędziłam GŁÓWNIE ZA GRANICĄ" . Nie inaczej było ostatnio, gdy została wyróżniona w zestawieniu TC Candler "100 Najpiękniejszych Twarzy Świata". Z tej okazji Karolina nie omieszkała popełnić wpisu na Instagramie, w którym rozpływa się sama nad sobą.

To ogromne wyróżnienie znaleźć się na 29. miejscu w rankingu najpiękniejszych twarzy świata. Zaszczyt, że mogę reprezentować nasz kraj - pisze podekscytowana. Dziękuję wam za wsparcie. To dzięki wam mam siłę do działania. Sprawiacie, że moje życie jest jeszcze bardziej kolorowe! Rok 2021? Zdecydowanie jeden z najlepszych w moim życiu - kwituje nasza narodowa duma.