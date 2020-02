Kasia Stankiewicz: "Unikam ocen, bardzo tego nie lubię"

Abcde 53 min. temu zgłoś do moderacji 8 7 Odpowiedz

Dziewczyny nie poorawiajcie sie zbyt wczesnie. Tak latwo zrobic z siebie karykature i wygladac jak z jednej tasmy produkcyjnej.. sama chcialam zrobic usta i kontury twarzy, ale maz nie pozwolil i nie zaluje. Teraz jak patrze na te wszystkie dsiewczyny to jestem z siebie dumna , ze wygladam pieknie naturalnie, bez ingerencji medycyny estetycznej. Nie wykluczam , ze kiedys sie poprawie , ale to bardziej blizek 40-50 lat. Jestesmy piekne , bo naturalne i niech to bedzie nasza przewaga! :)