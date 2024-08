Katarzyna Cichopek wspomina czas, gdy na jaw wyszedł jej związek z Maciejem Kurzajewskim. "To było OKRUCIEŃSTWO"

O43ti 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Chodzi koło tematu żeby się pożalić ale nic nie powiedzieć. Nawet miała pretensje do Oli Kwaśniewskiej. Powiedz wprost kaska co masz do hakiela. Szczerze, wije się jak może by być z klasą i nie nazwać nic po imieniu, w życiu to musi być irytująca. Pozatym każdy związek wychodzi na jaw i nie kumam tego *okrucieństwa*. Jesteś sławna to o co żal.