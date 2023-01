Katarzyna Sokołowska celebruje 6 miesięcy syna, publikując jego najnowsze zdjęcia (FOTO)

Jurorka "Top model" w "Dzień dobry TVN" opowiedziała m.in. o tym, że zaszła w ciążę dzięki metodzie in vitro . Przy okazji wyjawiła, jak długą i ciężką drogę musiała przejść, by zostać matką.

Ja już nie wiem, czy to było trzy cztery, czy pięć prób. To nie było za pierwszym razem. Zanim podjęłam decyzję o in vitro, poroniłam naturalną ciążę i wtedy sobie powiedziałam już ja jako dorosła kobieta, że musiałam podjąć poważną decyzję - mówiła w śniadaniówce Kasia.