Kelly Rowland URODZIŁA!

Choć Kelly Rowland może poszczycić się imponującą karierą, niegdyś współtworzyła przecież jeden z najsłynniejszych girlsbandów na świecie, przez lata pozostawała jednak w cieniu bardziej popularnej koleżanki z zespołu, Beyonce . Gdy ich drogi zawodowe się rozeszły, Amerykance udało się znaleźć niszę dla siebie. Dzięki kilku hitom z Davidem Guettą zyskała status "klubowej diwy", a w 2015 zasiliła jury australijskiej edycji The Voice, gdzie juroruje po dziś. Celebrytce udało się też wyjść z tarapatów finansowych, w które popadła przez zakupoholizm .

Piosenkarce śpiewająco układa się nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym. W 2014 Kelly Rowland wzięła ślub ze swoim managerem, Timem Witherspoonem , z którym jeszcze tego samego roku powitała na świecie pierworodnego synka. W październiku zeszłego roku 39-latka wyjawiła, że jej rodzina wkrótce się powiększy . Jak Kelly przyznała w jednym z wywiadów, to lockdown spowodowany pandemią koronawirusa uzmysłowił jej, że pragnie kolejnego dziecka .

Ja i mój mąż byliśmy w trakcie pandemii, tak jak wszyscy inni, i nie mieliśmy zbyt wiele do roboty w domu - zażartowała w wywiadzie dla magazynu People. Pomyśleliśmy: "No dobra, może postaramy się o dziecko". Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki łasce Bożej, Bóg pobłogosławił nas nowym życiem. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani.