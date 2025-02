Kevin Mglej zrzucił 40 kilogramów i zapewnia: "Roxie nigdy mi nie powiedziała: 'schudnij' albo 'nie podobasz mi się taki'"

Nie ulega wątpliwości, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej tworzą jeden z najpopularniejszych związków w rodzimym show-biznesie. We wtorkowy wieczór 28-letni autor tekstów wspierał ukochaną, która była jedną z gwiazd muzycznych gali Bestsellery Empiku 2024 . Z kolei dwa dni wcześniej 20-letnia wokalistka trzymała kciuki za męża, który przebiegł półmaraton w Barcelonie . W rozmowie z reporterką Pudelka, Simoną Stolicką, Kevin przyznał, że sam nie wie, jak udało mu się pokonać 21 km w niespełna dwie godziny i dwadzieścia minut. Opowiedział także o swojej imponującej metamorfozie . Jak Mglej czuje się po zrzuceniu ok. 40 kilogramów?

Czuję się dużo lepiej. Jeżeli obejrzy to chociaż jedna osoba, która pomyśli: dobra, ten chłopak wstał, przebiegł, schudł, to ja też mogę, to warto, warto zadbać o zdrowie. Ja byłem chorobliwie otyły, jeszcze nie jestem w jakiejś życiowej formie, ale na pewno jestem dużo zdrowszy i czuję się o niebo lepiej. To jest mniejsze obciążenie stawów i dużo więcej się człowiekowi chce, ma się ochotę do życia. Kilogramy cię nie przygniatają i nie przykuwają do kanapy - tłumaczył.