Kinga Rusin NIE POPROWADZI nowej edycji "You can dance"? "Nikt jej nie brał pod uwagę"

Od kilku miesięcy krążą pogłoski o powrocie formatu "You can dance". Ostatni odcinek tanecznego show został wyemitowany na antenie TVN blisko 4 lata teamu i producenci najwyraźniej stwierdzili, że widzowie zdążyli się stęsknić za programem. Gospodynią You can dance była Patricia Kazadi, ale przed nią tę rolę piastowała Kinga Rusin. Dziennikarka prowadziła 5 edycji show, a później zasiadła w fotelu jurora. Przez lata to właśnie ją widzowie mocno utożsamiali z formatem.