Klaudia El Dursi w trosce o dzieci przestrzega przed opalaniem TOPLESS: "Fajnie by było, żeby kobiety wybierały te STOSOWNE momenty"

Hipokryzja roku. Nie ma to jak świecić kroczem z większą intensywnością niż centrum naszej galaktyki, udostępniać głównie zdjęcia w większości erotycznym charakterze, a potem uderzyć w kobiety, mówiąc, że powinny pokazywać piersi na plaży w bardziej kameralny sposób. I to jeszcze w trosce o swoje dzieci, które w przyszłości i tak będą musiały się zmierzyć z wątpliwym dorobkiem artystycznym matki. To jest granda.