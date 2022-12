Klaudia Halejcio podbija NOWY JORK u boku ukochanego Oskara: "Spełniłam swoje marzenie!" (ZDJĘCIA)

dreams 15 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Kiedyś miałam lecieć do NY i wiecie co nie wyszło i poleciałam do Dubaju. Dubaj tj miasto bardzo ekskluzywne pod względem budynków. Sa bardzo wypasione. Brakowało mi tam zieleni, zwierząt, muzyki zachodniej. TJ niby super miasto ale w kraju arabskim gdzie panuje inna cywilizacja. Z tego co wiem Nowy York jest brudny, ludzie już nie są tacy cool jak podobno 30 lat temu. Za dużo multi culti zrobiło się trochę niebezpiecznie, zwiększyło się bezrobocie i jest dużo bezdomnych na ulicach. Wy sobie marzcie o NY, aja pomimo że tam nie byłam na razie marzę o Shanghaju, Melbourne, Tokio, Kapsztadzie. Może kiedyś moja noga stanie w tych miejscach