KOLEJNA kobieta twierdzi, że jest zaginioną Madeleine McCann. Przedstawiła wyniki testów DNA

W USA 3,8 mln chorych w tydzień. Ekspertka mówi, co czeka Polaków W USA pół miliona przypadków dziennie. Takie objawy daje teraz COVID Stany Zjednoczone zaraportowały 3,8 miliona nowych infekcji COVID-19 w przeciągu zaledwie tygodnia. W Polsce mamy na razie w tym roku 11 tys. zakażeń, ale eksperci są zgodni - fala uderzeniowa COVID dopiero do nas nadciąga.