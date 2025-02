Prawnik "polskiej Madeleine McCann" zabrał głos. W tle zarzuty o NĘKANIE i PRZEŚLDOWANIE

Wg mnie Julia w tym aresztowaniu i śledztwie ma mocne argumenty (niezależnie czy jest czy nie Maddie). Może Policji mówić: „Wierzę, że jestem Madeleine i mam takie prawo wierzyć. Za moje przekonania nie mogę być aresztowana. To nie jest prześladowanie i nękanie. Wiele razy prosiłam McCannów o test DNA i oni zawsze odmawiali. Więc to jest moje błaganie. Oni nie mają żadnych dowodów, że ja rzeczywiście nie jestem ich córeczką Maddie ponieważ, jak mówię, oni nie zrobili ze mną testów DNA. Jestem gotowa zrobić te testy i jeśli wynik będzie, że ja to nie Maddie wtedy przeproszę McCannów i przestanę na zawsze to robić. Jednak bez testów DNA, bez dowodów mogę wierzyć, że ja to Maddie. I to co robię McCannom to nie jest nękanie, prześladowanie czy stalking. To jest błaganie prawie na kolanach o testy DNA, błagam ich, proszę a nie prześladuję. Nie chcę im robić krzywdy, przykrości czy deptać imię ich malutkiej zaginionej córeczki. Po prostu chcę wyjaśnić sobie czy jestem czy nie Maddie bo ja wierzę i czuję, że nią jestem i mam na to dowody. Zrobią testy to się od nich odczepię, zostawię ich w spokoju na zawsze - gdy testy wykażą, że nie jestem Maddie”.