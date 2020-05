Konferencja prasowa Andrzeja Dudy. Internauci oburzeni oświadczeniem prezydenta: "Kpiny sobie z ludzi robią"

Choroba! 14 min. temu zgłoś do moderacji 252 17 Odpowiedz

W swojej obłąkanej nienawiści do prezydenta Dudy i PiS przekroczyliście granicę absurdu! Skoro – jak sami piszecie – dymisja prezydenta jest niepotwierdzoną nigdzie informacją, to na konferencji prasowej miał Andrzej Duda powiedzieć, żeby nie wierzyć plotkom o jego dymisji? Jeżeli pojawi się niebawem plotka-news, że prezydent ma w Dubaju dwie kochanki, to powinien na konferencji oznajmić narodowi, że nie miał i nie ma w Dubaju kochanek? Jesteście w stanie chorobowym! Żeby ochłonąć POpatrzcie na notowania waszej faworytki w prezydenckich wyborach – pani Kidawy-Błońskiej…