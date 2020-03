Kourtney Kardashian chroni się przed koronawirusem na lotnisku w Paryżu (FOTO)

Kardashianowie od lat mogą pochwalić się mocną pozycją w amerykańskim show biznesie. Losy celebryckiego klanu wciąż wzbudzają w mediach ogromne emocje za sprawą kolejnych ciąż, romansów i metamorfoz. Dodatkowo, od prawie 13 lat życie pięciu sióstr i ich przedsiębiorczej matki możemy oglądać za pośrednictwem reality show "Keeping up with the Kardashians", w którym wciąż raczą nasz kolejnymi porcjami rodzinnych dramatów.

Wygląda jednak na to, że nie do wszystkiego Kourtney podchodzi tak swobodnie, jak do swojego związku z modelem. W piątek celebrytka w towarzystwie Kim i Kanye Westa postanowiła wybrać się do Paryża, aby wziąć udział w tamtejszym Tygodniu Mody. Paparazzi przyłapali sławne siostry na położonym kilkanaście kilometrów od centrum francuskiej stolicy lotnisku Le Bourget. Okazuje się, że gwiazdy potraktowały europejską wycieczkę śmiertelnie poważnie. W obawie przed groźnym koronawirusem obie wyposażyły się w ochronne maseczki.