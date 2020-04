Królewski ekspert ocenia szansę Harry'ego na karierę w Hollywood: "Nie skończył studiów. Ciężko będzie mu się odnaleźć"

123 1 godz. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

Królewski ekspert? Czy dla was to też jest bez sensu. Co ta praca daje. Nic. Facet sam sobie stworzył zawód. Dla mnie bardziej wartościowa jest praca np kasjerki, śmieciarza, budowlańca niż jakiegoś faceta który pisze to co mu się wydaje. To co gada ten facet to spekulacje. Książkę napisać może teraz każdy.