"Królowa metamorfoz" Danuta Holecka ZNOWU zmieniła fryzurę! Teraz jest BLONDYNKĄ... (FOTO)

Danuta Holecka zapisała się też w pamięci widzów jako fanka fryzjerskich metamorfoz. Choć przez długi czas była wierna czerni i brązom, to od jakiegoś czasu decyduje się też na jaśniejsze odcienie. Jeszcze w lutym pisaliśmy, że zafundowała sobie grzywkę i postanowiła nieco rozjaśnić włosy.

Ku zaskoczeniu widzów, Holecka znów postawiła na inny "look", gdy pojawiła się w czwartkowym wydaniu "Wiadomości". Na antenie gwiazda TVP pokazała się w blond włosach i z przedziałkiem na środku głowy , tym samym porzucając poprzednią fryzurę na rzecz powiewu świeżości.

Co prawda na głowie Holeckiej doszło do rewolucji, jednak w samym programie niewiele się zmieniło. Poza relacją z wojny w Ukrainie prezenterka TVP zaserwowała widzom kolejne krytyczne materiały pod adresem opozycji, jak to zwykle miewała w zwyczaju.