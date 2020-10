Krystyna Pawłowicz dostała ochronę SOP! "ZE WZGLĘDU NA DOBRO PAŃSTWA"

Gosc 36 9 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Mam 52 lat..moge powiedziec..ze mnie to juz nie dotyczy... ALE NIE POWIEM TEGO...w mojej pierwszej ciazy mialam plod martwy ...toksoplazmoza...tak lekarze mowili...musialam podjac decyzje o aborcji... to jest dla kobiety bardzo ciezka decyzja...po kilku godzinach rozmowy z lekarzem..zdecydowalam sie na aborcje... martwy plod zagrazal mojemu zyciu... byl to koszmar dla mnie... ale jesli dziecko musialo by sie urodzic niepelnosprawne i tu poleje sie fala hejtu..tez podjelabym podobna decyzje... nie dla siebie...ale dla tego nieszczesliwego dziecka/ plodu... meczyc sie w kraju ktory nie wspomaga osoby niepelnosprawne..ktory nie wspomaga rodzicow..ktorzy heroicznie walcza dzien w dzien dla dzieci...nie wiem czy mialabym tyle sil....mysle ze mialabym...ale nigdy nie moglabym spojrzec temu kochanemu..nieszczesiliwemu dziecku w oczy.....za to ze przeze mnie cierpi...