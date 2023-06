Książę William i Kate Middleton przyłapani w ekskluzywnym hotelu! Para odwiedzi jordańskie "royal wedding" (WIDEO)

Historia miłości księcia Williama i Kate Middleton to z pozoru niemal idealny, królewski obrazek. Nie ma w nim miejsca na aktorską przeszłość czy niesforną rodzinę - w przeciwieństwie do Meghan Markle. Brytyjka od samego początku była wręcz perfekcyjną kandydatką na księżną. Jeszcze do niedawna książęca para mogła pochwalić się nieskazitelnym wizerunkiem, niestety taki stan rzeczy uległ zmianie.