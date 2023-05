Obecność rzekomej kochanki księcia Williama na koronacji ROZWŚCIECZYŁA Kate Middleton! "Nie mogła spojrzeć jej w oczy"

Myślcie 18 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Intryguje mnie treść komentarzy pod każdym z artykułów o Williamie i Kate, gdzie przytoczone są pogłoski o rozwodzie/zdradzie itp. Zadziwiającym jest fakt, że komentarze najczęściej wyśmiewają te insynuacje, dotyczą innych tematów itp. Można odnieść wrażenie, że są całkowicie inne niż te, które zostawiają czytelnicy pudelka. Człowiek rozumny powinien wiedzieć, że wszystko jest możliwe, zwłaszcza w takiej rodzinie i wiadomym jest, że sami zainteresowani jak i specjaliści od PR, będą zaprzeczać i starać się zdyskredytować owe pogłoski. Mam nieodparte wrażenie, że komentarze są wykupione i napisane "na życzenie" Gdyby faktycznie nie doszło do zdrady/próby zdrady, myślę, że nie doszło by do zakończenia przyjaźni i unikania się. Niedogadywanie się owszem, mogło by doprowadzić do ograniczenia przyjaźni, ale na pewno zamieniły by ze sobą kilka słów uśmiechając się przy tym do fotoreporterów, bo Kate musi grać i utrzymywać dobry PR. Musiało się stać coś "grubego", że nawet tego nie ma. Np. Zdrada.