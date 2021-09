Księżna Diana chciała PRZEBIĆ SIĘ W HOLLYWOOD? "Planowała przeprowadzić się z Williamem i Harrym do Malibu"

JakToJest 32 min. temu zgłoś do moderacji 9 5 Odpowiedz

A ja czytając te i inne komentarze zastanawiam się, skąd w ludziach tyle jadu? Co daje hejtowanie? Lepsze samopoczucie? Do tych co hejtuja, wytłumaczcie, jak to jest? Czy jak się komuś z rana napisze przykry komentarz to dzień staje się lepszy? Nagle swieci słońce? Czy to raczej takie odreagowanie ludzi, którzy są leniwi, nic im się nie chce i zamiast ruszyć tyłek krytykują tych, którym się udało czyt. pracują na swój sukces? Hejterzy, macie pole do popisu. Wypowiedzcie się