Kuba Wojewódzki kpi z Alicji Bachledy-Curuś, która miała chcieć "przelecieć" Colina Farrella: "To by się zgadzało"

XYZ 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

ALICJA URATOWAŁA PRAWDOPODOBNIE TAMTĄ KOBIETĘ ; PRAWDOPODOBNIE BYŁBY W JDYNYM ZWIĄZKU SEKSUALNYM W DANYM CZASIE JEDYNIE Z NIĄ ( JEDYNIE W JEJ MARZENIACH , PLANACH I RZECZYWISTOŚCI).W PRZYPADKU TEGO PANA TO JUŻ RACZEJ NIE PRZYPADEK ; WŁAŚNIE ; TA JEGO STATYSTYKA .JEŚLI CHODZI O ALICJĘ , TO BRAWO , ŻE NIE GODZI SIĘ NA BYCIE Z FACETEM , KTÓREGO ZA " PÓŁ ROKU " BYĆ MOŻE ; BY PO PROSTU UTRZYMYWAŁA .TO , CO DZIEJE SIĘ WZGLĘDEM KOBIET ; CZĘSTO PRZY ASYŚCIE KOBIET WŁAŚNIE , TO KRYMINAŁ.CZĘSTO RZECZYWISTY ; BYWA , ŻE ; SUMIENIA .KOBIETA DRODZY PAŃSTWO MA WIELE FUNKCJI DO EWENTUALNEGO PODJĘCIA I JUŻ WIDAĆ OD LAT , ŻE MĘSKĄ SIEROTĘ MA NA UTRZYMANIU ; RÓWNIEŻ EMOCJONALNIE. ZAKOMPLEKSIONY FACET ; BARDZO CZĘSTO NIE JEST ZAINTERESOWANY WDZIĘCZNOŚCIĄ , ROZWOJEM I WSPÓŁPRACĄ , A PODKOPYWANIEM DOŁÓW I TU NIE PRZESADZAM ; POD KOBIETĄ , KTÓRA POWINNA WSPIERAĆ I DOCENIAĆ JEGO ( I TO Z RADOŚCIĄ ) , A ON ; JĄ .PROSTE .