Kuba Wojewódzki stanie przed sądem! "Dość BEZKARNOŚCI CELEBRYTÓW"

Annnnka 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Sorry, ale gdzie na tym zdjęciu widać, że to on prowadził? Każdy może sobie wstawić taka fotkę i napisać, że tyle jechał. To żaden dowód. Powie w sądzie, że to nie on, że skłamał dla lików. Kłamanie na ig nie jest karalne. Więc się tak nie podniecajcie. Żeby nie było, nie jestem jego fanką. Oceniam tylko fakty.