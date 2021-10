Kylie Jenner CAŁA WE "KRWI" wygina się w sesji promującej kosmetyki. Fani zniesmaczeni: "TO JEST OBRZYDLIWE" (ZDJĘCIA)

Jagna 26 min. temu zgłoś do moderacji 24 2 Odpowiedz

To jest tylko chore oswajanie młodych ludzi z obrzydlistwem, agresją, wstrętem do piękna, ciszy. Takie jak one już dawno pakt zawarły z kim trzeba. Kiedyś żeby takie zdjęcia zobaczyć trzeba by było w kryminalnych w policji pracować. Dzisiaj „diwy” spod znaku śmierci promują to na swoich profilach, ba, reklamują tak swoje produkty. Psychiatra nawet nie pomoże.