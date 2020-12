"Skromna" Kim Kardashian promuje urodzinową kolekcję kosmetyków w sukience z WŁASNĄ PODOBIZNĄ (FOTO)

Kim Kardashian zaistniała w mediach dzięki niesławnej już sekstaśmie, którą to nagrała wraz ze swoim byłym chłopakiem raperem Rayem-J. "Wyciek" erotycznego wideo w połączeniu z marketingowym talentem Kris Jenner okazał się dla Kardashianki i całej jej rodziny przepustką do sławy, przypieczętowanej przez kontrakt na własne reality show.

We wrześniu Kim Kardashian za pośrednictwem Instagrama ogłosiła, że kolejny, 21. sezon "Keeping up with the Kardashians" będzie już ostatnim. Chociaż celebrytka dorobiła się fortuny głównie przez regularne sprzedawanie swojej prywatności na łamach show, nie musi drżeć o swoją przyszłość. Kim od kilku lat z powodzeniem spełnia się też bowiem jako bizneswoman.

W 2017 roku Kim postanowiła pójść w ślady Kylie Jenner i założyła własną markę kosmetyków do makijażu, KKW Beauty. Od tamtej pory celebrytka regularnie wypuszcza na rynek coraz to nowe palety cieni do powiek, pomadki czy zestawy do konturowania twarzy. W październiku, w okazji swoich 40. urodzin Kardashian przygotowała specjalną kolekcję kosmetyków inspirowanych jej przypisanym kamieniem, opalem. Promocji urodzinowej linii towarzyszyła rzecz jasna specjalna kampania z celebrytką w roli głównej

Ostatnio Kim postanowiła powrócić pamięcią do sesji promującej październikową kolekcję i zaprezentowała instagramowym fanom zdjęcia zza kulis. Wygląda na to, że Kardashianka na co dzień kieruje się porzekadłem "co dwie głowy, to nie jedna" - do kolejnych ujęć pozowała bowiem odziana w sukienkę z własną twarzą.

Sesja zdjęciowa urodzinowej kolekcji. Wspaniały dzień! - napisała pod serią fotografii.

Celebrytka postanowił też wytłumaczyć internautom, w jaki sposób obmyśliła kolorystykę palety cieni z serii The Opalescent.

(...) Gdy dorastałam, mój pokój zawsze był cały lawendowy i zawsze uważałam fiolet za taki śliczny kolor. Chciałam, żeby moja urodzinowa kolekcja miała najładniejszą fioletową paletę! - zdradziła Kardashian.

Zobaczcie, jak pomysłowa Kim Kardashian pozuje w sukience z własną podobizną. Fajna stylizacja?