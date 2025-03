Lansująca się trzy lata temu na Paradzie Równości Marianna Schreiber oznajmia: "Nie jestem za małżeństwami osób jednej płci, ani za adopcją dzieci"

Marianna Schreiber zdradza, co sądzi o społeczności LGBT+

Uważam, że każdy ma prawo do swoich poglądów i do życia jak chce (dopóki nie krzywdzi innych). Nie interesuje mnie, kto z kim śpi i kto kogo kocha. Dopóki nikomu nie dzieje się krzywda, to co mi do tego. Natomiast ja nigdy nie ukrywam, że popieram to, co jest zapisane w konstytucji. Nie jestem za małżeństwami dwóch osób jednej płci, ani za adopcją dzieci - pisała Marianna Schreiber na InstaStories.