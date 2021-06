Lara Gessler zbiera pochwały za KARMIENIE PIERSIĄ przy stole 8-miesięcznej córki (FOTO)

Mała Mi 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Redakcjo Pudla, czy wy macie jakąś obsesję? Karmienie dziecka piersią jest najnormalniejszą, najbardziej naturalną czynnością pod słońcem. Pierś jest w pierwszej kolejności zaprojektowana przez Matkę Naturę właśnie do karmienia, to zachodnia kultura zrobiła z niej obiekt seksualny. A to już któryś artykuł, w którym sugerujecie, że karmienie piersią jest obrzydliwe i w ogóle niech się kobieta schowa, co ona wyprawia! Jakoś celebrytek z większą ilością biustu na wierzchu tak nie piętnujecie, co? Apeluję do waszego rozsądku, żeby to przemyśleć, bo podjudzanie do hejtu za tak NORMALNĄ czynność jak karmienie dziecka jest właśnie obrzydliwe. Szkodzicie nie tyle Larze, bo ona ma waszą opinię gdzieś, co innym matkom, które się potem wstydzą karmić publicznie i albo a) siedzą z wiecznie głodnym maluchem non stop w domu, b) karmią w śmierdzącym kiblu zamiast normalnie na krześle w restauracji, c) ze wstydu przechodzą na mleko modyfikowane, które NIE JEST tym samym co kobiecy pokarm i nigdy nie będzie niosło tylu korzyści zdrowotnych dla mamy i malucha. Podsumowując - szczując w ten sposób, autentycznie szkodzicie matkom i ich dzieciom. Zajrzyjcie do komentarzy - wiele osób dało się sprowokować, spirala hejtu się nakręciła.