Lektor z Google Maps po 15 latach TRACI PRACĘ przez sztuczną inteligencję. Opublikował poruszające pożegnanie

Moze politykow zastapic AI , bedzie lepiej i mniej idiotyzmow. A jakie oszczednosci. Jestem na tak. Żal pozostaje ludzkosc sama sie zaora. Mysle ze pomysl na fotowoltaike ktora stawiana jesylt na hektarach lak to pomysl A.I bo to nie ma nic wspolnego z ekologia ale prad i dywersyfikacja zrodel zaisilania sa potrzebne a i do funkcjonowania. Poniewaz gatunek ludzki poza chodzeniem dwunożnym nie reprezentuje nic wiecej to zniknie z ziemii albo bedziecsie ukrywal jak karaluchy . Bo ludziecnie sa potrzebni A.I. to nowy byt i postęp.