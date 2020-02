Blanka Lipińska nie przejmuje się opinią krytyków na temat filmu "365 dni", sugerując, że ONI SIĘ NIE ZNAJĄ...

Krytycy, krytykami, tylko że my nie robiliśmy tego filmu dla krytyków, tylko dla fanów. Robiliśmy go dla ludzi. To, że się komuś nie podoba ten film… No cóż, ja wciąż nie rozumiem, zadawałam to pytanie parę razy na wywiadach u "specjalistów kinowych": kim jest krytyk? Wiecie, krytyk to jest ktoś, kto zna się na danej dziedzinie. Z tego co wiem, w Polsce nie mamy dobrobytu filmów erotycznych. W ogóle na świecie nie ma dobrobytu filmów erotycznych! Więc jak ktoś jest specjalistą od erotyki, to chciałabym wiedzieć, kto to, bo faktycznie zdanie takiego człowieka by się dla mnie liczyło. Natomiast bardzo wam dziękuję kochani za to, że ucieracie nosa tym wszystkim krytykom, okazując wsparcie tym, że film się wam podoba. Czymże, kimże są krytycy w odniesieniu do milionów fanów? - rozważa Blanka.