Łukasz Szumowski zapowiada kontrole maseczek w sklepach: "Trzeba przypomnieć ludziom, że to OBOWIĄZUJĄCE PRAWO"

Koronawirusa "zawitał" do Polski już prawie pół roku temu. Od tamtej pory rząd zdążył nie tylko wprowadzić liczne obostrzenia mające na celu zmniejszenie ryzyka zachorowań, ale i zaserwować nam serię etapów znoszenia ograniczeń i odmrażania gospodarki.

Wesela ogniskami koronawirusa. Szumowski: może warto bawić się w maseczkach

Ostatnio głos w sprawie tego, jak wygląda sytuacja, zabrał minister zdrowia. Łukasz Szumowski na pytanie o sytuację epidemiczną w kraju oraz o to, czy mamy do czynienia z drugą falą pandemii , odpowiedział na antenie radiowej Jedynki:

Trudno powiedzieć, że to jest druga fala, to jest raczej takie falowanie... - stwierdził, tłumacząc, że na obecną sytuację mają wpływ dwie rzeczy:

Rozluźnienia, mamy parę ognisk ze spotkań rodzinnych, wesel. Druga rzecz to duże ogniska, kopalnie, zakłady produkcyjne.

Polityk zapowiedział także, że podjęto decyzję o wzmożonych kontrolach , co do wywiązywania się z obowiązku zakrywania nosa i ust:

W kwestii noszenia maseczek nie ma wymówek. W tym tygodniu rozpoczynamy kontrole w sklepach. Niestety, trzeba przypomnieć ludziom, że to jest obowiązujące prawo - mówił na antenie radiowej Jedynki, podkreślając, że będą je przeprowadzać policja i służby sanitarne.

Odniósł się też do argumentów głoszonych między innymi przez Violę Kołakowską , jakoby maseczki utrudniały prawidłowe oddychanie:

Nie ma żadnych danych, które by mówiły, że noszona maseczka zmniejsza ilość tlenu, który dochodzi do człowieka . Medyczne przeciwwskazania można policzyć na palcach jednej ręki - powiedział Szumowski i zaproponował:

Co więcej, minister zdradził, jaki jest plan, co do kontrolowania dużych skupisk ludzi: