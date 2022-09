Maciej Orłoś zalega Urzędowi Skarbowemu prawie PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH?! "Kontrahenci dostali polecenie, żeby nie wysyłać mu pieniędzy"

Do kieszeni Orłosia zdecydował się zajrzeć Pomponik i to, co tam znalazł, nie napawa niestety optymizmem. Według dokumentacji dziennikarz jest winny Urzędowi Skarbowemu w Warszawie zawrotną kwotę - niemal pół miliona złotych. Według wyników śledztwa portalu Orłoś zalega dokładnie 411 100 złotych i 69 groszy. Z odsetkami to już 497 084,40 zł. Dług ten naliczyć się miał od początku 2019 roku do stycznia 2022 roku, więc przez okres zaledwie dwóch lat...