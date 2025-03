Maciej Pela o narodzinach pierwszej córki: "Robiłem przy niej wszystko. Podstawiałem tylko do karmienia, bo mama Emilki miała bardzo trudny poród"

Kilka miesięcy temu w rodzimych mediach gruchnęła wiadomość o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli . Para długo sprawiała pozory perfekcyjnie dobranej, ale po siedmiu latach małżeństwa zdecydowała się na rozstanie, co oczywiście wywołuje ogromne poruszenie do dziś.

Maciej Pela rozprawia o ojcostwie

Tym razem (jeszcze) mąż Agnieszki Kaczorowskiej zagościł w podcaście na kanale MamaDu. Podczas rozmowy poruszył temat rodzicielstwa. Prowadząca dopytywała go o wspomnienia z pierwszych chwil, gdy został ojcem. Nie ukrywał, że chociaż na start otrzymał mocną szkołę życia, to przepadł w ojcostwie.

Kiedy Emilka się rodziła, to było tak, że ja od pierwszego dnia musiałem robić wszystko przy niej od a do z. Podstawiałem tylko do karmienia, bo mama Emilki miała bardzo trudny ten pierwszy poród i leżała przez kilka dób na łóżku, więc ja robiłem wszystko: przewijałem, odbijałem, nosiłem, usypiałem, uspokajałem. Więc dostałem od razu pełną szkołę, tej jakby początkowej pielęgnacji maluszka - stwierdził.

Maciej Pela o wdzięczności córki

Emilka bardzo szybko zaczęła mówić. Podchodziła do mnie i mówiła: "Tatusiu, bardzo ci dziękuje, że tak świetnie się nami opiekujesz". To coś, co słyszałem wielokrotnie. Ona to wzięła z bajki. Oglądała bajkę, w której właśnie tata jest postacią zajmującą się większą ilością rzeczy w domu, mama jest bardziej w pracy. Ona to sobie przetworzyła na swoją rzeczywistość i zobaczyła, że tata też to robi - wyznał.