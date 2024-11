Madonna też się smuci po wyniku wyborów w USA. Z tej okazji spałaszowała tort z napisem "J**AĆ TRUMPA"

Jeszcze kilka dni temu cały świat ekscytował się wyborczym wyścigiem Kamali Harris i Donalda Trumpa. Ostatecznie to ten drugi trafi do Białego Domu, co zostało przyjęte dość skrajnie. Wynik wyborów w USA budzi emocje także w Polsce, co pokazuje przykład Moniki Richardson. Ta na wieści o wygranej Trumpa osiwiała - i to dosłownie.