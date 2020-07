Maffashion śpiewa "Supermenkę" i zapowiada płytę na wrzesień. Fani: "ŚMIEJESZ SIĘ Z NOSA KAYAH?" (WIDEO)

War 14 min. temu zgłoś do moderacji 9 5 Odpowiedz

Trzaskowski jest geniuszem w każdej dziedzinie: GOSPODARKA - Przyciągnie do naszego kraju tysiące młodych, pięknie opalonych robotników przymusowych. - Każdemu da po 10 tys. zł! Bankowo, bo 20 groszy jednej kobiecie już dał! - Zlikwiduje wielkie inwestycje, a zaoszczędzone pieniądze wyda za rogiem. - Wyrzuci Mikołaja Wilda (50 tys. zł/m-c) i powoła Aleksandra Grada (141.468,13 zł/m-c) do pilnowania łąki CPK. Grad już zadba, żeby tam nic nie wyrosło! POLITYKA KRAJOWA - Stworzy komisję osób pokrzywdzonych i represjonowanych za rządów PiS w szczególności; roztargnionych sędziów, UB, SB, konfidentów i innych. - Przywróci wysokie emerytury UB i SB, którzy zbudowali POdwaliny. - Prawowici właściciele kamienic >120 lat wreszcie odzyskają swoją własność. Lepiej późno niż wcale! - każdy wchodząc do pałacu prezydenckiego złoży legitymację i zabierze jak będzie wychodził. Genialne! EKONOMIA - Zlikwiduje CBA, żeby nie utrudniać inwestorom życia. - Odda Izraelitom kamienice, a Polakom zostawi ulice - wg prawa rzymskiego to genialne posunięcie, każda strona zyska. ROLNICTWO - Zadba o spółdzielców, którzy będą mogli maszerować również na wsiach. - Użyźni glebę osadami z Czajki. EKOLOGIA - Usunie z rzek raki i inne robactwo, żeby małe dzieci się nie bały. POLITYKA ZAGRANICZNA - Zasypie przekop mierzei żeby poprawić stosunki z Rosją. - Zaorze CPK, żeby poprawić stosunki z Niemcami. - Przywróci wizy do USA żeby ludzie nie musieli dojeżdżać tak daleko do roboty. POLITYKA HISTORYCZNA - Prezesem IPN zostanie Jan Tomasz Gross i wreszcie dowiemy się jak to było naprawdę. - Później IPN zlikwiduje - jak już będzie wszystko wiadomo. - Zrezygnuje z 1 bln EURO odszkodowań za II Wojnę Światową - bo po co wywoływać III? RODZINA - Rodziny będą piękne i kolorowe. Dzieci będą miały po dwóch tatusiów i dwie mamusie. ZDROWIE - Zmniejszy nakłady na służbę zdrowia (z 6,3% PKB obecnie) do 6,0%, a zoszczędzone w ten sposób pieniądze wyda na bezpłatne zabiegi lobotomii dla osób niepełnosprawnych, które wypisują głupoty w internecie, że niby wolą budyń. GIENIUSZ!