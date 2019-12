Magda Gessler, Kinga Rusin, a może Bedoes? Pudelek typuje celebrytów, którzy sprawdziliby się w roli prezydenta

Nie da się ukryć, że we wszelkiej maści wyborach coraz częściej startują osoby, które nie mają żadnego doświadczenia w polityce. Niedawno o swojej kandydaturze poinformował Szymon Hołownia. Znany dziennikarz do sprawy podchodzi ponoć bardzo poważnie, bowiem do startu w wyborach prezydenckich przygotowuje się już od kilku miesięcy.