Magda Mołek mówi o ROZWODZIE. "W sądzie rację ma ten, kto umie ją udowodnić, a nie ten, kto ją ma"

omg 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Rację ma ten, kto ma kasę ( na prawnika). wyroki sądowe dla naszych celebrytów są najlepszym dowodem. Ona powinna tych synów oddać ojcu, aby to on się nimi zajmował 24/7, szczególnie że synowie zawsze bardziej poważają ojców, a nie matki. ale oczywiście jak zwykle matki polki będą się poświęcać w imię nie wiadomo czego. To nie są niemowlęta, a tatusiek będzie miał więcej rodzicielskich obowiązków. Bosacki, gdy zostawił żonę jest stałym gościem w tv, synem zajmuje się porzucona żona. jakby miał obowiązek zajęcia się dzieckiem, to nie miałby czasu na telewizyjny lans i nową dziunię. dlatego cwani faceci mają przewagę.