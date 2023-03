Magdalena Narożna bez makijażu obiecuje po metamorfozie: "Będę częściej zaskakiwać" (FOTO)

Magdalena Narożna przed laty zyskała rozpoznawalność, pojawiając się z zespołem Piękni i Młodzi w programie "Must be the music. Tylko muzyka". To właśnie tam razem z byłym już mężem (i jednocześnie byłym członkiem zespołu) zaprezentowali szerszej publice discopolowe utwory. Potem o wokalistce zrobiło się głośno, gdy wdała się w bójkę z ojcem dziecka za kulisami Sylwestra Marzeń w 2020 roku.

Przez długi czas znakiem rozpoznawczym Narożnej był irokez na głowie, który od czasu do czasu "zmieniał kolory". Ostatnio jednak discopolowa artystka wprawiła wszystkich w osłupienie, pojawiając się na jednym z modowych eventów. Wokalistka Pięknych i Młodych zafundowała sobie wizerunkową rewolucję: przedłużyła włosy, wymieniła garderobę, przywdziewając różowy garnitur z pokaźnym dekoltem. Widać było, że tego wieczoru celebrytka pokusiła się też o profesjonalny makijaż, który niemal zmienił ją nie do poznania.

Magdalena Narożna komentuje swoją metamorfozę

Po licznych komplementach skierowanych w stronę Narożnej discopolowa artystka postanowiła zabrać głos i wyjaśnić ciekawskim, skąd taka różnica w jej wyglądzie. Co ciekawe, celebrytka zapewnia, że to wszystko sprawka makijażu, którego na co dzień prawie kompletnie nie robi.

Dziękuję za wszystkie wspaniałe komentarze. Super jest czasami wyjść i zaskoczyć wszystkich. W moim przypadku taka metamorfoza jest ogromna, gdyż na co dzień się nie maluje (nie lubię) - wyjaśniła.

Przy okazji wokalistka Pięknych i Młodych zapowiedziała, że zamierza częściej zaskakiwać publikę swoimi metamorfozami. Czekacie?

Będę starała się częściej Was zaskakiwać (oczywiście w granicach rozsądku ). Najważniejsze, by czuć się dobrze w swojej skórze i się akceptować! Pamiętajcie wszyscy jesteśmy wyjątkowi! Nie ma ludzi brzydkich czy gorszych. Pokochaj siebie, a wszyscy dookoła też to zrobią. Wspaniałego dnia - napisała na Instagramie.

Post oczywiście okrasiła zdjęciem, na którym wystąpiła w naturalnej wersji, mimo że dało się u niej dostrzec resztki sztucznych rzęs.

Przekonała was?

