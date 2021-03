Magdalena Narożna o wyrzeczeniach w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": "Musiałam zdjąć sztuczne rzęsy!"

osa 39 min. temu zgłoś do moderacji 4 5 Odpowiedz

Po drugim odcinku widać,że ten program TTBZ schodzi do poziomu TzG i w dużej mierze przez niektórych członków jury którzy albo po "coś" tam zasiadają albo dla jaj a wiele jest już nietrawienne nawet na program rozrywkowy choć podziwiam starania uczestników -no cóż tak bywa ale jest wyjście -pilot do Tv