Magdalena Stępień pozuje w bikini pod palmami. Fani doceniają: "PETARDA"

Niebieski ptak któremu nie chce się iść do normalnej roboty. Ciągle zasłania się tym że facet ją zostawił i trzy lata temu umarło jej dziecko. Jakoś nie ma depresji że dziecko jej umarło żeby ciągle się stroić latać po klubach latać w różne zakątki świata żeby szukać milionera. Ona nie szuka normalnego faceta na przykład dyrektora co zarabia 20 000 bo on wtedy nie zapewniłby jej takiego luksusu I musiałaby iść do pracy ona tego nie chce ona szuka milionera. Bierze ludzi na litości którzy zabierają ją na wakacje. I ciągle biedna. Ludzie mają po dwie trzy prace po trzy fakultety po cztery znajomości języka i zarabiają po 10 000 i wracają styranii do domu. Niekoniecznie mają luksusy bo spłacają na przykład większe mieszkania w porównaniu do innych co nie oznacza że mają luksusy. A ona nawet szkoły nie ma i żyje król owa