Maja Hyży otworzyła się na temat choroby po ósmej operacji biodra: "Byłam wrakiem człowieka"

Maja Hyży od lat zmaga się z rzadką chorobą Otto-Chrobaka , która zwykle dotyka osoby starsze. W wieku 35 lat ma za sobą osiem operacji biodra . Pierwsze objawy pojawiły się, gdy miała 12 lat, co już wtedy zmusiło ją do przejścia pierwsze zabiegu.

Ostatnia operacja piosenkarki została przeprowadzona w grudniu. Niestety, zakończyła się zakażeniem bakteryjnym, co wymagało kolejnej interwencji chirurgicznej . Maja Hyży otwarcie mówi o trudach rekonwalescencji i wsparciu, jakie otrzymuje od bliskich i fanów.

Maja Hyży otworzyła się na temat choroby

Maja Hyży miała ostatnio okazję gościć w "Pytaniu na śniadanie", gdzie mówiła o wpływie choroby na jej życie. Wyznała, że gdy jako nastolatka udała się do lekarza, powiedziano jej, że ten problem zazwyczaj dotyka dużo starsze osoby.

Choroba Otto-Chrobaka jest mało popularna. Lekarz powiedział mi, poczułam się wyjątkowo bardzo, że jest chyba z sześć osób na świecie w tym wieku, czyli 12 lat - ja miałam wtedy tyle - które miały to schorzenie. Ta choroba przeważnie trafia do osób 70 plus - mówiła Maja Hyży w "Pytaniu na Śniadanie".